Iaccarino | io chef grazie a quell’otto in chimica
Un chef stellato, discendente di una famiglia di ristoratori, ricorda di aver scelto la carriera in cucina grazie a un voto di otto in chimica durante gli studi. Ha sempre considerato la chimica come la sua materia preferita, sottolineando che in cucina tutto si basa su principi chimici. Durante la scuola, si definisce uno studente vivace e anche un po’ scalmanato, pur mantenendo un atteggiamento diligente.
«La chimica era la mia materia preferita, in cucina tutto è chimica»: Ernesto Iaccarino chef stellato, discendente da una delle più famose famiglie di ristoratori della costiera sorrentina, studente molto vivace – si definisce scalmanato – anche se diligente, ci racconta la sua scuola per «Foto di classe». Partiamo dalla foto: classe e scuola.«Questa è la foto del quinto anno del liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Sorrento. Sono nella fila dei più scalmanati, come si vede dall’atteggiamento». Ha mantenuto i rapporti con i compagni e le compagne della classe?«Sono rimasto in amicizia con tre dei miei compagni di classe, con gli altri ci siamo persi perché facciamo tutti delle attività lavorative totalizzanti e il tempo libero a disposizione è poco, ma eravamo una classe molto unita». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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