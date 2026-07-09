«La chimica era la mia materia preferita, in cucina tutto è chimica»: Ernesto Iaccarino chef stellato, discendente da una delle più famose famiglie di ristoratori della costiera sorrentina, studente molto vivace – si definisce scalmanato – anche se diligente, ci racconta la sua scuola per «Foto di classe». Partiamo dalla foto: classe e scuola.«Questa è la foto del quinto anno del liceo scientifico “Gaetano Salvemini” di Sorrento. Sono nella fila dei più scalmanati, come si vede dall’atteggiamento». Ha mantenuto i rapporti con i compagni e le compagne della classe?«Sono rimasto in amicizia con tre dei miei compagni di classe, con gli altri ci siamo persi perché facciamo tutti delle attività lavorative totalizzanti e il tempo libero a disposizione è poco, ma eravamo una classe molto unita». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Iaccarino: io, chef grazie a quell’otto in chimica

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