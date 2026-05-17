Salim Elkoudri, trentunenne, si presenta come un giovane spaesato, che fin da adolescente ha affrontato difficoltà nel trovare punti di riferimento stabili nella sua vita. Laureato, ma segnato da esperienze di bullismo, racconta di aver convissuto con un senso di insicurezza e di essere stato vittima di comportamenti aggressivi. La sua storia si intreccia con una diagnosi di malattia mentale, che ha influito sui suoi percorsi e sulle sue relazioni con gli altri.

Salim Elkoudri è uno spaesato. È un ragazzo di trentuno anni che per tutta la vita ha cercato di orientarsi, qualche punto di riferimento, e non li ha trovati. I suoi genitori sono arrivati dal Marocco all'inizio degli anni '90. Si sono fermati a Seriate, lungo un fiume che fa troppa schiuma per provare perfino a bagnarsi le mani, a cinque chilometri da Bergamo, tra aziende manifatturiere che ancora assumono e i vecchi lavori edili. Salim, da bambino, si sentiva un estraneo. Lo ha detto lui appena ha cominciato a parlare, durante l'interrogatorio, con i poliziotti che cercavano di capire le ragioni di quello che d'istinto sembrava un attentato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salim il laureato, la malattia mentale e quell'odio covato: "Io un bullizzato"

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