Durante il festival di Cannes, l’attore ha espresso grande sconcerto riguardo a un’intervista rilasciata anni fa, definendola una violazione della propria privacy e dicendo che non rappresentava la sua realtà. Sono passati dodici anni da quando ha preso le distanze dal tipo di giornalismo che, a suo dire, aveva manipolato le sue parole. La dichiarazione ha fatto scalpore tra i presenti, portando alla luce vecchi dissapori legati all’interazione tra personaggi pubblici e media.

Dodici anni. Tanto è passato da quando Miles Teller ha deciso di chiudere i ponti con un certo tipo di giornalismo. Non con tutto il mondo della stampa, sia chiaro, ma con quella particolare forma di intervista profonda, il cosiddetto “ profile “, dove l’attore si mette a nudo davanti a un giornalista che poi ha carta bianca per raccontarlo. E la ragione di questa scelta drastica ha un nome e una data precisi: Esquire, settembre 2015. La star di Top Gun Maverick e Whiplash ne ha parlato apertamente durante il Festival di Cannes 2026, dove si trova per promuovere Paper Tiger, il nuovo film di James Gray in competizione ufficiale. Accanto ad Adam Driver e Scarlett Johansson, Teller interpreta Irwin Pearl in questa storia ambientata nel 1986, ma è il passato dell’attore stesso a tornare prepotentemente a galla. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Miles Teller choc a Cannes: “Quell’intervista è stata una violazione, non ero io”

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