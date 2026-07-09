Sul palco del Florenz Open Air Resort di Lido Scacchi si esibiranno i ’Tequila Sunrise’, che proporranno cover degli Eagles. L’evento fa parte della rassegna “Rock the Beach”, dopo le serate dedicate alla tradizione napoletana. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire, con la musica dal vivo in programma sulla spiaggia. L’ingresso è gratuito.

Dopo il successo delle serate dedicate alla tradizione napoletana, il Florenz Open Air Resort di Lido Scacchi si prepara a far tremare la sabbia con un nuovo, imperdibile appuntamento del "Rock the Beach". Domani sera alle 21, sul palco di viale Alpi Centrali saliranno i Tequila Sunrise, la più fedele tribute band degli Eagles, pronti a regalare un viaggio indimenticabile nella storia del rock americano. Una notizia che farà felici tutti gli appassionati del genere: la band, originaria della Romagna e attiva dal 2001, vanta un’esperienza ventennale sui palchi di tutta Italia e una fedeltà esecutiva che l’ha resa una delle tribute band più accreditate del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I ’Tequila Sunrise’ sul palco del Florenz. Proporranno gli Eagles

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