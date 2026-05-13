Gli Ulan Bator sono una band considerata un punto di riferimento nell’underground musicale europeo. Attivi dalla metà degli anni ’90, hanno contribuito a definire alcuni dei percorsi più sperimentali del rock internazionale. Recentemente sono saliti sul palco del Bloom, portando in scena il loro stile riconoscibile e la loro lunga esperienza artistica. La loro presenza sul palco ha attirato l’attenzione di un pubblico appassionato di musica alternativa.

Sono una vera e propria leggenda dell’underground musicale europeo, una di quelle band che dalla seconda metà degli anni ‘90 hanno segnato, con capacità visionaria, i sentieri più sperimentali del nuovo rock internazionale. Con l’Italia il leader e fondatore Amaury Cambuzat ha un rapporto speciale e il gruppo nel nostro Paese ci è arrivato grazie a un’altra realtà seminale degli anni Novanta, l’etichetta discografica Consorzio Produttori Indipendenti ideata da Giovanni Lindo Ferretti e Gianni Maroccolo, che portò la band transalpina a suonare lungo lo Stivale e ne produsse un album. Ora approdano in Brianza sulla scia del nuovo disco, uscito dopo 7 anni di silenzio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La leggenda dell’underground. Gli Ulan Bator sul palco del Bloom

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