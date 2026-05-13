La leggenda dell’underground Gli Ulan Bator sul palco del Bloom
Gli Ulan Bator sono una band considerata un punto di riferimento nell’underground musicale europeo. Attivi dalla metà degli anni ’90, hanno contribuito a definire alcuni dei percorsi più sperimentali del rock internazionale. Recentemente sono saliti sul palco del Bloom, portando in scena il loro stile riconoscibile e la loro lunga esperienza artistica. La loro presenza sul palco ha attirato l’attenzione di un pubblico appassionato di musica alternativa.
Sono una vera e propria leggenda dell’underground musicale europeo, una di quelle band che dalla seconda metà degli anni ‘90 hanno segnato, con capacità visionaria, i sentieri più sperimentali del nuovo rock internazionale. Con l’Italia il leader e fondatore Amaury Cambuzat ha un rapporto speciale e il gruppo nel nostro Paese ci è arrivato grazie a un’altra realtà seminale degli anni Novanta, l’etichetta discografica Consorzio Produttori Indipendenti ideata da Giovanni Lindo Ferretti e Gianni Maroccolo, che portò la band transalpina a suonare lungo lo Stivale e ne produsse un album. Ora approdano in Brianza sulla scia del nuovo disco, uscito dopo 7 anni di silenzio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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