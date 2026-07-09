i subsonica pronti a sbarcare al mengo

Sabato 11 luglio, nel Parco il Prato di Arezzo, si terrà l’anteprima del Mengo Music Fest, con i Subsonica come headliner. La band proporrà la loro unica data toscana nel tour Terre Rare: 96-26. L’evento è previsto per il pomeriggio e durerà fino a sera, con l’ingresso aperto al pubblico. La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi musicali della regione e coinvolge artisti in vari generi. I dettagli sugli altri artisti e le modalità di accesso non sono ancora stati annunciati.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Le luci di Parco il Prato di Arezzo si accendono per M ENGO MUSIC FEST: sabato 11 luglio, l'anteprima del festival che vedrà headliner sul palco per la loro unica data toscana i SUBSONICA del tour TERRE RARE: 96-26. Prima di loro sul palco Federico Grazzini, Osaka Flu e Revue. La tournée estiva dei Subsonica farà seguito a “ CIELI SU TORINO 96-26”, quattro concerti speciali sold out in occasione della celebrazione del trentennale di carriera - il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile - e all’annuncio dell’undicesimo album della band dal titolo “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy, preordinabile a questo link. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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