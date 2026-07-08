Noi i pionieri di Arezzo Wave i Subsonica sbarcano al Mengo | dalle radici rock al festival di oggi

I Subsonica saranno al Prato di Arezzo sabato 11 luglio per un’anteprima del Mengo Music Fest. La band, con undici album all’attivo e l’ultimo uscito a marzo, Terre Rare, ha appena iniziato un tour estivo.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Undici album all’attivo, l’ultimo Terre Rare uscito a marzo e un tour estivo appena partito, rtent’anni di carriera. Adesso i Subsonica sono pronti a sbarcare al Prato di Arezzo dove sabato 11 luglio saranno protagonisti dell’anteprima del Mengo Music Fest. Un appuntamento quello con il gruppo torinese e il loro tour estivo Terre Rare: 26-96, per cui è già attiva la prevendita. La band sarà in città per l’unica data toscana del tour. Sul palco anche Federico Grazzini con il suo djset, Osaka flu e Revue. Una serata in viaggio per le loro “Terre Rare”, l’album dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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