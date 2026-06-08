I Subsonica tornano al Live in Genova Festival | il tour estivo fa tappa al Porto Antico
I Subsonica si esibiranno lunedì 27 luglio all'Arena del Mare, nel porto antico di Genova, durante il festival Live in Genova. La band partecipa al tour estivo chiamato “Terre Rare 96-26”, che coinvolge vari festival italiani e inizia a giugno. La data genovese rappresenta una tappa del tour.
I Subsonica tornano live a Genova: appuntamento lunedì 27 luglio all'Arena del Mare con “Terre Rare 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani che prenderà il via a giugno. La data fa parte del Live in Genova Festival 2026.La tournée estiva fa seguito all’annuncio dell’undicesimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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