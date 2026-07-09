I programmi iniziano troppo tardi Rai e Mediaset potrebbero anticipare la Prima serata Pier Silvio Berlusconi lancia l’amo

Il dibattito sull’orario di inizio della Prima serata delle reti televisive generaliste si fa più acceso. Rai e Mediaset sono sotto pressione per anticipare l’orario di inizio dei programmi, che attualmente partono troppo tardi. Qualche mese fa, una figura di spicco del settore aveva già espresso pubblicamente questa opinione. Ora, il tema torna a essere al centro di discussioni tra addetti ai lavori e spettatori.

Milano, 9 luglio 2026 – L’inizio della Prima serata della tv generalista continua a far discutere. A dar voce ufficiale a una polemica che era strisciante da diverso tempo è stato alcuni mesi fa Claudio Amendola. L’attore ha rivendicato la necessità di riportare le famiglie davanti alla tv attraverso orari più consoni alla vita quotidiana e agli impegni di ognuno. La nuova stagione de ‘I Cesaroni’ forse non avrebbe ottenuto risultati eccellenti in ogni caso, ma è innegabile che dare inizio ai programmi di Prima serata alle 21.30-21.40, quando non alle 22 come è avvenuto per il Grande Fratello Vip, non possa far altro che allontanare il pubblico dai canali televisivi generalisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'appello di Littizzetto per anticipare la prima serata in tv

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