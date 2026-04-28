Le reti televisive italiane hanno spostato l’inizio della prima serata alle 22, con molti programmi che si protraggono oltre l’una e fiction che spesso finiscono dopo mezzanotte. Questa scelta sembra non essere condivisa dai telespettatori, che si lamentano di un orario troppo tardo per l’inizio degli spettacoli principali. La programmazione si estende così in orari notturni, modificando le abitudini di visione abituali.

Tra sfida nell’access, strategie al risparmio e proteste (anche di Luciana Littizzetto), Rai e Mediaset spostano sempre più avanti l’inizio della serata e riducono gli episodi: si attende di più per vedere meno La prima serata televisiva inizia ormai alle 22, i grandi show superano l’una di notte e le fiction scavallano sempre più spesso la mezzanotte. Una situazione, nata negli anni scorsi, peggiorata in questa stagione, complice la sfida accesissima nell’access prime time tra “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna“. Un testa a testa che fa slittare l’offerta prime time di Rai1 tra le 21.45 e le 21.50 e quella di Canale 5 alle 22. Una situazione che sta suscitando parecchie polemiche tra i produttori, volti televisivi e spettatori che polemizzano sui social e non solo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La prima serata inizia troppo tardi? La soluzione che trovano Rai e Mediaset non è quella attesa dai telespettatori: ecco cosa succederà

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Temi più discussi: Affari Tuoi, la Rai stravolge la prima serata: il ‘test’ (estremo) per salvare De Martino contro La Ruota della Fortuna; La prima serata in TV inizia sempre più tardi: da maggio, Affari Tuoi si allunga fino alle 22:00 nei giorni di festa; La prima serata che inizia alle 22 è il punto di non ritorno (non solo della tv); Protestiamo per la prima serata che inizia tardi, ma perché dovremmo guardarla se è sempre la stessa?.

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La prima serata in TV inizia sempre più tardi: da maggio, Affari Tuoi si allunga fino alle 22:00 nei giorni di festaAffari Tuoi potrebbe cambiare orario, seguendo il trend di prime serate posticipate per trattenere più a lungo il pubblico in TV. serial.everyeye.it

Radio1 Rai. . #Cinema Carlo Verdone a Roma tra il pubblico per il ritorno in sala, dopo 46 anni, del suo film d'esordio "Un sacco bello", restaurato dalla Cineteca di Bologna. @mirimauti #GR1 @carloverdoneofficial @CinetecaBologna facebook

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