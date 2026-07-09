I grigiorossi devono sfoltire | via Zanimacchia anche Sernicola è in partenza Cremonese prima le cessioni Baschirotto vuole la Serie A

Notizia in breve

La Cremonese ha deciso di ridurre la rosa, con Zanimacchia e Sernicola tra i giocatori in partenza. La squadra conta ora 39 elementi, inclusi giovani e rientri dai prestiti, dopo l’ingaggio di Berti dal Cesena a fine giugno. La priorità è cedere alcuni calciatori prima di eventuali altri acquisti. Baschirotto invece mira alla Serie A, ma non sono stati annunciati dettagli sui suoi possibili trasferimenti.