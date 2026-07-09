I grigiorossi devono sfoltire | via Zanimacchia anche Sernicola è in partenza Cremonese prima le cessioni Baschirotto vuole la Serie A
La Cremonese ha deciso di ridurre la rosa, con Zanimacchia e Sernicola tra i giocatori in partenza. La squadra conta ora 39 elementi, inclusi giovani e rientri dai prestiti, dopo l’ingaggio di Berti dal Cesena a fine giugno. La priorità è cedere alcuni calciatori prima di eventuali altri acquisti. Baschirotto invece mira alla Serie A, ma non sono stati annunciati dettagli sui suoi possibili trasferimenti.
Con l’arrivo di Berti dal Cesena, a fine giugno, la Cremonese contava ben 39 giocatori in rosa, considerando anche i giovani - molti dei quali ritenuti dalla società un patrimonio da coltivare - e i rientri dal prestito. L’imminente arrivo, dal Como, del difensore Fellipe Jack, aumenta ulteriormente il numero, se non fosse che i grigiorossi in questi giorni hanno dato il via ad un forte sfoltimento della rosa. Dopo il passaggio del portiere Silvestri ai turchi del Karagümrük, è arrivata la cessione in prestito dell’altro estremo difensore Lapo Nava all’Alcione (a difendere i pali della “Cremo“ nella prossima stagione dovrebbe essere Fulignati). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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