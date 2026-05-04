Serie A Cremonese-Lazio 1-2 | i biancocelesti inguaiano i grigiorossi

La Lazio ha battuto la Cremonese per 2-1 allo stadio Zini, con una rimonta nella ripresa. Dopo il gol di Bonazzoli al 29', la squadra ospite ha pareggiato con Isaksen al 53' e ha trovato il gol della vittoria al 92' con Noslin. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio, che ha superato i grigiorossi nel risultato finale.

Lombardi in vantaggio e poi rimontati: ora sono terzultimi a-4 dal Lecce. Decide Noslin La Lazio espugna lo Zini di Cremona vincendo per 2-1 in rimonta sui grigiorossi. Al vantaggio di Bonazzoli al 29', risponde nella ripresa prima Isaksen al 53' e poi Noslin al 92'. Per la Cremonese, uscita tra i fischi del suo pubblico, diventa decisiva la prossima sfida con il Pisa per riavvicinare il Lecce e sperare nella salvezza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Cremonese-Lazio 1-2: i biancocelesti inguaiano i grigiorossi LAZIO X CREMONESE - AO VIVO - SEM DELAY - CALCIO SERIE A TIM - ITALIANO - 20.12.2025 Notizie correlate Leggi anche: Cremonese-Bologna 1-2, i gol di Joao Mario e Rowe valgono 3 punti e inguaiano i grigiorossi PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin inguaiano GiampaoloVoti, top e flop della sfida dello Stadio Zini di Cremona, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A La Lazio batte la Cremonese, nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A, oggi Cremonese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Cremonese-Lazio, chiusa la prevendita dei biglietti. Il dato finale; Cremonese-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Cremonese-Lazio quote sfida 35ª giornata Serie A. cremonese, la formazione ufficialeI padroni di casa devono vincere per continuare a sperare, la squadra di Sarri terrà conto della successiva doppia sfida contro l'Inter, in campionato e Coppa Italia ... gazzetta.it Cremonese-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 35ª giornata di campionato i grigiorossi di Marco Giampaolo ospitano allo Zini i biancocelesti di Maurizio Sarri ... tuttosport.com Lazio, vittoria in rimonta: battuta la Cremonese. Le pagelle del match - facebook.com facebook #Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la #Lazio e #Lecce a +4 x.com