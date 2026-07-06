L’Inter sta cercando di alleggerire la rosa prima di rafforzarsi. L’esterno israeliano è vicino alla firma, ma il direttore sportivo segue anche altri obiettivi, tra cui Chalobah e Jones. L’arrivo di Khalaili sembra ormai certo, mentre il mercato resta aperto e in evoluzione. La società lavora su più fronti per completare la squadra, senza ancora aver concluso tutte le operazioni.

di Francesco Aliperta Inter, l’esterno israeliano è a un passo, ma il ds Ausilio lavora su più fronti per completare la rosa di Cristian Chivu. L’arrivo imminente di Anan Khalaili rappresenta senza dubbio il tassello più vicino alla definizione, ma il mercato dell’ Inter è tutt’altro che concluso. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta operando in parallelo su diverse necessità, con la priorità assoluta rivolta al dopo- Dumfries (passato ufficialmente al Real Madrid ) e al rafforzamento di difesa e centrocampo. Difesa e centrocampo: i nomi sul taccuino. Per il reparto arretrato, il nome di Trevoh Chalobah resta in cima alla lista delle preferenze. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter punta a sfoltire la rosa: prima le cessioni e poi assalto a Chalobah e Jones. I dettagli

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