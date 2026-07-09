I gelati sono più piccoli e costano di più

I gelati confezionati, che un tempo pesavano circa 150 grammi, ora arrivano a circa 125 grammi, con un prezzo che è aumentato di circa il 20%. Questa riduzione delle dimensioni si combina a un aumento dei costi, che in alcuni casi supera i 30 centesimi in più rispetto a qualche anno fa. La variazione riguarda diverse marche e tipologie di gelato, dai classici alla frutta.

Diversi gelati confezionati entrati nell’immaginario collettivo italiano pesano un po’ di meno e costano significativamente di più rispetto a qualche anno fa. Dal Maxibon alla Coppa del Nonno, le confezioni hanno perso qualche grammo, nonostante negli ultimi cinque anni il loro costo al supermercato sia aumentato in media del 40 per cento, stando ai dati Istat. Dal 2021 a oggi il peso del Magnum è diminuito da 79 a 75 grammi, e per acquistarlo spendiamo il 26 per cento in più rispetto a cinque anni fa. La Coppa del Nonno, prodotta da Motta, è invece passata da 72 a 65 grammi, con un rincaro del 25 per cento. Per il Maxibon, sceso da 102 a 96 grammi, il prezzo è invece cresciuto addirittura del 43 per cento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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