Lino Banfi ha compiuto 90 anni e, in un’intervista, ha scherzato sui suoi progetti futuri, affermando di puntare ai 110 anni con lode e, almeno, ai 100. Ricorda di aver ricevuto il sostegno del pubblico anche quando i dirigenti Rai non lo desideravano, sottolineando i calorosi applausi che ha ricevuto. La sua carriera, definita “il tango della vita”, continua con questa volontà di vivere a lungo.

«Da ora in poi punto direttamente ai 110 (e lode). Almeno ai 100 di sicuro». Queste le parole di Lino Banfi, che intervistato dal Corriere della sera festeggia i suoi 90 anni ironizzando al massimo sul tango della vita. Icona del cinema comico italiano, attore assai più raffinato di quanto si racconti, Banfi sfugge alle definizioni per quel suo modo personale di stare sulla scena: un mix di garbo e coraggio della verità che non teme e non ha mai temuto i conformismi. Come quando nel 2019, in tempi in cui poteva essere difficile farlo, spiegò di essere un sostenitore del centrodestra e di essere stato un elettore del Msi e un estimatore di Giorgio Almirante. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I favolosi 90 anni di Lino Banfi: “Punto ai 110 (e lode). I dirigenti Rai non mi volevano, ma il pubblico mi applaudì”

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