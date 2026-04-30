Lino Banfi, attore che il prossimo 9 luglio compirà 90 anni, ha raccontato un episodio della sua vita in occasione della pubblicazione del libro “90, non mi fai paura!”. Ha riferito di aver ricevuto un intruglio da un senzatetto che gli ha provocato un’infiammazione alle tonsille, portandolo al ricovero. Inoltre, ha detto di aver visto la morte davanti a sé, ma di averla allontanata.

Lino Banfi compirà 90 anni il prossimo 9 luglio. Per l’occasione l’attore ha voluto raccontare la sua storia con un libro “90, non mi fai paura!”. Oltre ai suoi successi al cinema, l’attore si apre sulle sue sfide personali più profonde. Riflette su momenti di grande dolore, tra cui la scomparsa della moglie Lucia, il pensiero di togliersi la vita e un tragico incidente dal quale si è salvato per miracolo. “Non ho paura – racconta Banfi nel memoir – però mi è comparsa davanti la signora morte. Non so se chiamarla al maschile o al femminile, dato che oggi su questo tema c’è un pò di confusione. So solo che l’ho cacciata via!”. L’attore si è poi raccontato con una intervista al settimanale Oggi: “È a mia moglie che dedico il libro, Alla mia dolce Lucia, con la preghiera di farla leggere, lassù, anche a Papa Francesco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lino Banfi: “Un clochard mi diede un intruglio che mi infiammò le tonsille abbastanza da farmi ricoverare. La morte? Mi è comparsa davanti ma l’ho cacciata via”

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