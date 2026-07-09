I dettagli dell' intesa Germania-Klopp | stipendio staff e contratto

Jurgen Klopp si avvicina a diventare il nuovo allenatore della nazionale tedesca con un accordo che scadrà dopo i Mondiali del 2030. La trattativa prevede un contratto che copre questa durata e include dettagli riguardanti lo stipendio e lo staff di supporto. La notizia è stata riportata da un quotidiano tedesco.

Jurgen Klopp è sempre più vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Germania con un contratto fino ai Mondiali del 2030. Lo scrive Die Welt, secondo cui nel fine settimana il presidente della Federcalcio tedesca (Dfb), Bernd Neuendorf, e il presidente della Lega, Hans-Joachim Watzke, voleranno a New York per definire gli ultimi dettagli dell'intesa con l'ex tecnico del Liverpool. Secondo il quotidiano, Klopp firmerà un contratto quadriennale, che gli consentirà di guidare la nazionale agli Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030. L'allenatore percepirà uno stipendio leggermente superiore a quello del suo predecessore Julian Nagelsmann, che avrebbe guadagnato fino a sette milioni di euro l'anno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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