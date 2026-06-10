Alessandro Nesta è stato ingaggiato come allenatore dell’Avellino. Il contratto ha una durata di due anni e prevede uno stipendio annuo di circa 300 mila euro. Lo staff tecnico include due assistenti, già annunciati dal club. Nesta ha firmato ieri pomeriggio e inizierà gli allenamenti con la squadra già questa settimana. Questa è la prima esperienza di Nesta come tecnico in una squadra professionistica italiana.

Alessandro Nesta riparte dall'Avellino. L’ex difensore del Milan (2002-2012) ha firmato un biennale da 2,6 milioni di euro a stagione. L'arrivo in città è avvenuto oggi, martedì 9 giugno, mentre domani mattina ci sarà la presentazione a stampa e tifosi. Nesta raccoglie il testimone di Davide Ballardini, che ha salutato la piazza dopo aver conquistato la salvezza e il pass per i playoff nell’ultima annata di Serie B. Una bella opportunità per l'ex centrale romano, che finalmente può rimettersi in gioco dopo una stagione sabbatica. "L’Us Avellino 1912 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 20262027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta riparte da Avellino: tutti i dettagli su stipendio, durata del contratto e staff tecnico

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