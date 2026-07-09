Un omaggio ai 90 anni di Lino Banfi coinvolge attori come Solfrizzi, Ciardo, De Santis e Stornaiolo. Prima della sua carriera, la regione Puglia non aveva rappresentanti noti sugli schermi. In passato, anche altri artisti come Mimmo Modugno avevano scelto di interpretare ruoli con identità linguistiche e culturali diverse, preferendo presentarsi come siciliani o napoletani.

Prima di lui la Puglia non esisteva, sugli schermi. Non per caso anche Mimmo Modugno, qualche anno prima, aveva preferito farsi passare per siciliano (e napoletano) puntando su due identità linguistiche (e forse anche culturali) più stringenti, definite, conosciute. Quale delle tante Puglie, d’altronde, prendere a sintesi di una regione che più composita non si può? Quella garganica o quella dellu Salentu? Quella dell’area barese (in senso ampio, federiciano) o il genius loci della Valle d’Itria? Con un atto di estremo coraggio, Pasquale Zagaria, sia pure scegliendo di depugliesizzare un poco il suo nome da palcoscenico, decise, negli anni Cinquanta d’Italia, di portare sotto i riflettori la sua baresità periferica, linguisticamente stralunata, vincendo la partita a mani basse, ancor oggi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - I 90 anni di Lino Banfi: l'omaggio di Solfrizzi, Ciardo, De Santis e Stornaiolo

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