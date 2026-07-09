L'hotel Principe di Savoia, un'icona milanese da quasi cento anni, si appresta a un restyling che prevede camere e suite più ampie e l'apertura di un rooftop sui grattacieli. La proprietà ha annunciato un investimento significativo, senza specificare l'entità, destinato a rinnovare le strutture dell'edificio. Il progetto interesserà le aree interne e l'area esterna con il nuovo spazio sul tetto. Nessuna data precisa è stata comunicata per l'inizio o la conclusione dei lavori.

È un’icona milanese da quasi un secolo. E ora si prepara al restyling: Dorchester Collection annuncia uno dei più importanti investimenti nella storia dell’ Hotel Principe di Savoia di piazza Repubblica: un ambizioso progetto di restauro che renderà omaggio a tutto ciò che ha consacrato l’hotel come simbolo dell’ospitalità internazionale, preparandolo al tempo stesso ad affrontare il suo prossimo secolo di storia. Per dare spazio al progetto di rinnovamento, l’albergo sospenderà temporaneamente la propria attività a partire dal 1° gennaio 2027, con una riapertura prevista nel corso del 2029. I grandi hotel del mondo diventano parte integrante dell’identità delle città che li ospitano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hotel Principe di Savoia. Verso il grande restyling. Camere e suite più ampie e ’rooftop‘ sui grattacieli

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