Durante la Milano Design Week 2026, l’Hotel Principe di Savoia ha aperto una nuova suite dedicata a Barbie. La stanza, completamente arredata in rosa, è stata creata per celebrare l’iconica bambola e il suo stile glamour. L’iniziativa si inserisce tra le proposte dell’evento, con l’obiettivo di offrire un’esperienza tematica ai visitatori. La suite rimarrà aperta per tutta la durata della manifestazione.

L’iniziativa. In occasione della Milano Design Week 2026, l’Hotel Principe di Savoia inaugura una suite speciale interamente dedicata a Barbie: un ambiente total pink pensato per celebrare l’iconica doll e il suo immaginario glamour. Simbolo storico di eleganza milanese fin dal 1927, l’hotel continua a distinguersi come punto di riferimento dell’ospitalità di lusso, frequentato da una clientela internazionale e da grandi personalità. La collaborazione con Barbie nasce proprio in questo contesto, durante la settimana più importante per il design, per proporre un’esperienza immersiva che unisce lifestyle, creatività e hospitality. La suite, la numero 306, è stata completamente trasformata: tonalità rosa avvolgono ogni spazio, tra tessuti coordinati, arredi su misura e dettagli decorativi a tema.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano Design Week: la suite rosa Barbie al Principe di Savoia

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