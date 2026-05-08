Hotel con spa camere da 1.200 euro suite | i palazzi della Chiesa milanese diventano lusso

Da milanotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Portello di Milano, i palazzi della Chiesa sono stati trasformati in strutture di lusso, con hotel che offrono servizi come spa e camere che possono arrivare a costare oltre 1.200 euro a notte. Tra questi, il NH Collection Milano CityLife si trova in via Colleoni e propone suite premium a prezzi elevati. La zona si distingue per queste strutture di alta gamma, che attirano clienti alla ricerca di comfort esclusivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre 1.200 euro a notte. È quanto può arrivare a costare una suite premium al NH Collection Milano CityLife, in via Colleoni, nella zona Portello. L'edificio è quello che fino al 2017 era la chiesa di Cristo Re, consacrata nel 1935, abbandonata dagli anni Novanta e sconsacrata nel 2017 dal.🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Forte dei Marmi, il super lusso dell’hotel Principessa. Suite da 1000 euro a notte: ecco come sonoForte dei Marmi, 23 aprile 2026 – Linee pulite, forme semplici, un design minimalista e sofisticato che si traduce in ‘lusso silenzioso’.

Dal convento-hotel ai Fori alle suite con vista sul Papa. Gli affari della Chiesa con il turismo d’élite a RomaSecondo una stima di Ospitalità religiosa, l’associazione che gestisce uno dei portali più frequentati in Italia per le prenotazioni online...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Riapre il lussuoso hotel Villa San Michele sopra Firenze; Isola dei desideri: i big dell'accoglienza trasformano così il volto della Sicilia; Anche i cani vanno alla spa. E negli hotel cinque stelle. I migliori indirizzi pet friendly; Preferred Hotels & Resorts: venti nuove strutture entrano nel portfolio.

hotel con spa camereHotel con spa, camere da 1.200 euro, suite: i palazzi della Chiesa milanese diventano lussoDa CityLife al Quadrilatero della Moda, il patrimonio edilizio della Chiesa cattolica a Milano sta cambiando pelle. Nh Collection, Ferragamo, Four Seasons. Ex chiese, conventi e seminari diventano hot ... milanotoday.it

San Valentino, I più bei Hotel con le spa private in camera per una notte da sogno e anche servizio baby sitterSan Valentino, I più bei Hotel con le spa private in camera per una notte da sogno e anche servizio baby sitter Volete regalarvi un weekend romantico ma con un tocco in più per la festa di San ... piudonna.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.