Hotel con spa camere da 1.200 euro suite | i palazzi della Chiesa milanese diventano lusso

Nel quartiere Portello di Milano, i palazzi della Chiesa sono stati trasformati in strutture di lusso, con hotel che offrono servizi come spa e camere che possono arrivare a costare oltre 1.200 euro a notte. Tra questi, il NH Collection Milano CityLife si trova in via Colleoni e propone suite premium a prezzi elevati. La zona si distingue per queste strutture di alta gamma, che attirano clienti alla ricerca di comfort esclusivi.

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