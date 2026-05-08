Hotel con spa camere da 1.200 euro suite | i palazzi della Chiesa milanese diventano lusso
Nel quartiere Portello di Milano, i palazzi della Chiesa sono stati trasformati in strutture di lusso, con hotel che offrono servizi come spa e camere che possono arrivare a costare oltre 1.200 euro a notte. Tra questi, il NH Collection Milano CityLife si trova in via Colleoni e propone suite premium a prezzi elevati. La zona si distingue per queste strutture di alta gamma, che attirano clienti alla ricerca di comfort esclusivi.
Oltre 1.200 euro a notte. È quanto può arrivare a costare una suite premium al NH Collection Milano CityLife, in via Colleoni, nella zona Portello. L'edificio è quello che fino al 2017 era la chiesa di Cristo Re, consacrata nel 1935, abbandonata dagli anni Novanta e sconsacrata nel 2017 dal.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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