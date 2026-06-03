Il ristorante migliore al mondo del 2026 è sospeso in un grattacielo di Hong Kong ma ha origini italiane

Il ristorante premiato come migliore al mondo nel 2026 si trova in un grattacielo di Hong Kong. È sospeso tra i piani alti dell’edificio e ha origini italiane. I Prix Versailles hanno assegnato il riconoscimento ai locali più belli, e questa struttura ha ottenuto il primo posto. La premiazione riguarda i ristoranti con design e estetica distintivi. La struttura si distingue per la posizione elevata e il rapporto con l’architettura urbana.

I Prix Versailles hanno premiato i ristoranti più belli al mondo del 2026. Ad aggiudicarsi il primato è stato un locale sospeso in un grattacielo di Hong Kong, le cui origini sono italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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