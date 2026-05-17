Hockey su pista | la Roller Matera batte il Camaiore e vola in A1

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita di hockey su pista tra la Roller Matera e il Camaiore si è conclusa con la vittoria della squadra materana, che ha ottenuto la promozione in Serie A1. La squadra ha segnato tre gol durante l'incontro, contribuendo alla conquista del risultato decisivo. L’incontro si è giocato davanti a un pubblico numeroso e ha visto i padroni di casa mantenere il controllo del gioco nonostante la pressione avversaria. La formazione materana ha dimostrato solidità e concentrazione per tutto il match, portando a casa il risultato che le permette di accedere alla massima serie.

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? Domande chiave Chi ha firmato la tripletta decisiva per il salto in A1?. Come ha fatto la squadra di Antezza a gestire la pressione?. Perché la sede della finale è stata assegnata proprio a Matera?. Cosa aspettarsi dallo scontro finale tra Roller Matera e Pumas Viareggio?.? In Breve Piozzini Pereyra segna tre reti decisive per la Roller Matera al Pardini Sporting Center.. I Pumas Viareggio superano l'Hockey Thiene con il risultato di 3-2 in gara 2.. La finale play-off tra Matera e Viareggio si disputerà il 27 maggio a Matera.. De Bari e Santeramo contribuiscono al punteggio finale della squadra guidata da Antezza.. La Roller Matera conquista la promozione in Serie A1 battendo la Rotellistica Camaiore per 4-6 al Pardini Sporting Center, sancendo così il salto nel massimo campionato di hockey su pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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