Hockey su pista | la Roller Matera batte il Camaiore e vola in A1

La partita di hockey su pista tra la Roller Matera e il Camaiore si è conclusa con la vittoria della squadra materana, che ha ottenuto la promozione in Serie A1. La squadra ha segnato tre gol durante l'incontro, contribuendo alla conquista del risultato decisivo. L’incontro si è giocato davanti a un pubblico numeroso e ha visto i padroni di casa mantenere il controllo del gioco nonostante la pressione avversaria. La formazione materana ha dimostrato solidità e concentrazione per tutto il match, portando a casa il risultato che le permette di accedere alla massima serie.

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? Domande chiave Chi ha firmato la tripletta decisiva per il salto in A1?. Come ha fatto la squadra di Antezza a gestire la pressione?. Perché la sede della finale è stata assegnata proprio a Matera?. Cosa aspettarsi dallo scontro finale tra Roller Matera e Pumas Viareggio?.? In Breve Piozzini Pereyra segna tre reti decisive per la Roller Matera al Pardini Sporting Center.. I Pumas Viareggio superano l'Hockey Thiene con il risultato di 3-2 in gara 2.. La finale play-off tra Matera e Viareggio si disputerà il 27 maggio a Matera.. De Bari e Santeramo contribuiscono al punteggio finale della squadra guidata da Antezza.. La Roller Matera conquista la promozione in Serie A1 battendo la Rotellistica Camaiore per 4-6 al Pardini Sporting Center, sancendo così il salto nel massimo campionato di hockey su pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey su pista: la Roller Matera batte il Camaiore e vola in A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Hockey su pista: la Roller Matera batte il Camaiore ai supplementari? Punti chiave Come ha fatto Piozzini Pereyra a decidere la sfida nei supplementari? Quali sono le probabilità della Matera di confermare il... Leggi anche: Hockey su pista, playoff di Serie A2. Camaiore e Pumas vincono e vedono la semifinale HOCKEY SU PISTA, SEMIFINALI PLAY-OFF PROMOZIONE IN SERIE A1, GARA 1, ROLLER MATERA PIEGA ROTELLISTICA CAMAIORE AI SUPPLEMENTARI: 4-2 x.com Minacce durante una partita di hockey su pista, Daspo per 52enne materanoA Matera la Polizia ha notificato un provvedimento di Daspo (Divieto di accedere a manifestazioni sportive) della durata di un anno per un tifoso 52enne materano. (ANSA) ... ansa.it Hockey su pista, la Roller Matera approda in semifinale playoffNel torneo di serie A2, battuto Seregno in gara 3 con il punteggio di 8 a 4. Adesso è sfida con Camaiore: si comincia sabato alla tensostruttura di via dei Sanniti ... rainews.it