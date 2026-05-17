Hockey su pista | la Roller Matera vola in A1 con il 6-4 in trasferta

La squadra di hockey su pista di Roller Matera ha conquistato la promozione in Serie A1 dopo aver vinto 6-4 in trasferta. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla formazione di salire di categoria, segnando un importante passo avanti nella propria storia. La decisione di premiare ufficialmente il risultato raggiunto è stata presa dall’ente competente, che ha riconosciuto ufficialmente il traguardo della squadra. La vittoria ha determinato il salto di categoria e ha consolidato il successo sul campo.

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? Domande chiave Come hanno fatto gli atleti a ribaltare il risultato in trasferta?. Chi ha voluto premiare ufficialmente il traguardo raggiunto dalla squadra?. Perché questa promozione ha un valore sociale così alto per la Basilicata?. Quando si giocherà la sfida decisiva per il titolo di campionato?.? In Breve Vittoria conclusiva per il titolo di campionato prevista sabato 23. Presidente Bardi sottolinea valore sociale e modello per giovani lucani. Risultato sportivo accresce visibilità nazionale della provincia di Matera. La Newco Roller Matera conquista la promozione in Serie A1 di hockey su pista battendo in trasferta la squadra avversaria per 6-4, un traguardo che riporta la città materana ai vertici del nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey su pista: la Roller Matera vola in A1 con il 6-4 in trasferta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hockey su pista, Roller Matera vola in A1: promozione conquistata dopo il colpo a Camaiore Sullo stesso argomento Hockey su pista: la Roller Matera batte il Camaiore e vola in A1? Domande chiave Chi ha firmato la tripletta decisiva per il salto in A1? Come ha fatto la squadra di Antezza a gestire la pressione? Perché la sede... Hockey su pista: la Roller Matera batte il Camaiore ai supplementari? Punti chiave Come ha fatto Piozzini Pereyra a decidere la sfida nei supplementari? Quali sono le probabilità della Matera di confermare il... HOCKEY SU PISTA, SEMIFINALI PLAY-OFF PROMOZIONE IN SERIE A1, GARA 1, ROLLER MATERA PIEGA ROTELLISTICA CAMAIORE AI SUPPLEMENTARI: 4-2 x.com La Roller Matera ritorna in A1: Bardi, un risultato importante per lo sport lucanoComplimenti alla Newco Roller Matera per il traguardo raggiunto. La vittoria per 6-4 in trasferta, ottenuta con determinazione e carattere, sancisce il ritorno della squadra nella Serie A1 di hockey ... ansa.it Hockey su pista, la Roller Matera approda in semifinale playoffNel torneo di serie A2, battuto Seregno in gara 3 con il punteggio di 8 a 4. Adesso è sfida con Camaiore: si comincia sabato alla tensostruttura di via dei Sanniti ... rainews.it