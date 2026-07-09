Il capo magazziniere di un deposito di Milano ha riferito di aver assistito a una fiammata dopo che un grande pacco è caduto da uno scivolo trasportatore. L’incendio ha distrutto il deposito, e l’uomo ha descritto di aver visto una vampata di fiamme immediatamente dopo il crollo del pacco. L’incidente è avvenuto mercoledì sera, causando danni significativi all’edificio. Nessuna altra informazione sulle cause o sulle conseguenze dell’incendio è stata fornita.

“Ero in magazzino quando ho sentito cadere un grosso pacco da uno scivolo trasportatore, mi sono voltato e ho visto una vampata di fiamme “. È il racconto di Sonny Salac, 35 anni, capo magazziniere del deposito Bartolini (Brt) di Milano devastato dal maxi incendio divampato nella serata di mercoledì. Una testimonianza che, nelle prime fasi delle indagini, sembra avvalorare l’ipotesi di un’origine accidentale del rogo. Salac, originario delle Filippine, lavora nel centro logistico dal 2008 e coordina una cinquantina di addetti, tutti dipendenti di una cooperativa. È stato tra i primi ad accorgersi di quanto stava accadendo. “Subito ho preso un estintore – ha raccontato ai cronisti – e ho cercato di spegnere il fuoco ma le fiamme erano troppo alte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto una vampata dopo la caduta di un grosso pacco”: il racconto del capo magazziniere del deposito Brt distrutto dal rogo

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