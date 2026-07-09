Un incendio si è sviluppato ieri sera in un magazzino di una compagnia di spedizioni a Milano. Il capo magazziniere ha riferito di aver notato una vampata di fiamme dopo aver sentito cadere un pacco da uno scivolo trasportatore. Ha cercato di spegnere le fiamme, ma ha deciso di mettere in sicurezza tutti i presenti, lasciando che le fiamme venissero gestite dai vigili del fuoco. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle cause dell’incendio.

"Ero in magazzino quando ho sentito cadere un grosso pacco da uno scivolo trasportatore, mi sono voltato e ho visto una vampata di fiamme". È quanto raccontato di quegli attimi da Sonny Salac, capo magazziniere alla Brt di Milano, dove ieri sera si è sviluppato un maxi rogo. Un particolare che confermerebbe la natura accidentale dell'incendio. "Subito ho preso un estintore - ha detto ai cronisti - e ho cercato di spegnere il fuoco ma le fiamme erano troppo alte. Allora ho chiamato tutti e ho detto loro di uscire velocemente. Era mio compito assicurarmi che nessuno si facesse male". Salac, 35 anni, o riginario delle Filippine, lavora alla Brt dal 2008 e coordina il lavoro di una cinquantina di persone, tutte dipendenti di una cooperativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incendio alla Bartolini, il capo magazziniere: “Ho provato a spegnerlo ma era impossibile: allora ho messo in salvo tutti”

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