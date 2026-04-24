Orban non convocato dal Verona dopo la rissa con un tifoso | rischia di essere messo fuori squadra

Il difensore è stato escluso dalla lista dei convocati del Verona per la partita contro il Lecce dopo un episodio di tensione con un tifoso. La società ha deciso di sanzionarlo in seguito alla rissa avvenuta, senza ulteriori commenti ufficiali. L’assenza dal match rappresenta un passo deciso da parte del club, che valuta eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti del giocatore.

Il Verona ha sanzionato Orban dopo la lite con il tifoso escludendolo dai convocati per la partita contro il Lecce. Il giocatore rischia di restare in tribuna per il resto della stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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