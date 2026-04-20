Caos Verona Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan | cos’è successo

Dopo la partita tra Verona e Milan, terminata con una vittoria per 1-0 a favore dei rossoneri, si sono verificati alcuni momenti di tensione all’esterno dello stadio Bentegodi. Un tifoso ha avuto un alterco con l’allenatore ungherese, che si trovava sul posto, e le due parti sono venute alle mani. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e ha attirato l’attenzione di testimoni e forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1. Qualche ora dopo la fine della partita persa dai gialloblù, ora sempre più lontani dalla zona salvezza (la squadra di Sammarco è penultima, a -10 dalla Cremonese quartultima), Gift Orban se l’è presa con un tifoso e litiga con lui. Ma cos’è successo? L’attaccante nigeriano, molto nervoso dopo la sconfitta, ha rifiutato autografi e selfie ai tifosi, superandoli senza aprire il finestrino. Dopo una manata sulla sua auto, Orban è però sceso e ha attaccato uno dei sostenitori gialloblù con violenza in una scena bruttissima, ripresa dai cellulari dei presenti e diventata presto virale sui social.🔗 Leggi su Seriea24.it Notizie correlate Hellas Verona shock, Gift Orban finisce alle mani con un tifoso: lite furiosa dopo il KO col Milan! Cos’è successoMercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos’è successo; Comunicazione Italiana; Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos'è successo; Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos’è successo. Verona-Milan, caos Orban: lite con tifoso fuori dal BentegodiVerona-Milan, tensione alle stelle: Orban litiga con un tifoso fuori dal Bentegodi. Episodio grave dopo la sconfitta dei gialloblù. europacalcio.it Caos Verona, lite Orban-tifosi: il club prende le distanzeL’Hellas Verona interviene ufficialmente dopo lo spiacevole episodio che ha visto protagonista Gift Orban al termine della sfida persa contro il Milan. Attraverso una nota, il club gialloblù ha voluto ... gonfialarete.com Caos #Verona, rissa fra #Orban e un tifoso. Il club condanna il gesto x.com Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos’è successo (Adnkronos) - Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1. Qualche ora dopo la fine della partita persa dai gialloblù, ora sempre più - facebook.com facebook