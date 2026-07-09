Heineken Italia presenta Together Lab il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni

Heineken Italia ha lanciato Together Lab, un osservatorio permanente sulla socialità tra i giovani italiani di 18-35 anni. L’indagine si concentra su come stanno mutando linguaggi, luoghi e rituali dello stare insieme. Viene analizzata la socialità in evoluzione, monitorando comportamenti e tendenze in tempo reale. La ricerca si basa sull’ascolto diretto dei giovani e sull’osservazione delle nuove modalità di incontro e aggregazione.

Dall’ascolto dei giovani per comprendere come stanno cambiando linguaggi, luoghi e rituali dello stare insieme, osservando la socialità mentre prende forma e viene raccontata ogni giorno dalle persone, nasce Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni, promosso da Heineken Italia nell'ambito della campagna #Together, che quest'anno evolve scegliendo di osservare la socialità attraverso l'analisi delle conversazioni spontanee online, realizzata insieme a un team di ricercatori dell'Università Iulm coordinati dal Professor Mauro Ferraresi. Tra i dati più rilevanti emersi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità

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