Heineken Italia ha lanciato il progetto #Together Lab per ascoltare le nuove generazioni e capire come cambiano le modalità di socialità. La campagna #Together aveva già stimolato una riflessione sul valore delle relazioni nella società attuale. Ora, con il nuovo laboratorio, l’obiettivo è approfondire le esigenze e le abitudini dei giovani, ponendo l’attenzione sui cambiamenti nei modi di socializzare e nelle interazioni quotidiane.

“Con la campagna #Together abbiamo aperto una riflessione sul valore della socialità e delle relazioni nella società contemporanea. Oggi facciamo un passo ulteriore: metterci in ascolto delle nuove generazioni. Together Lab nasce per comprendere come stanno cambiando linguaggi, luoghi e rituali dello stare insieme, osservando la socialità mentre prende forma e viene raccontata ogni giorno dalle persone. L’obiettivo non è misurare semplicemente dei comportamenti, ma capire quali trasformazioni culturali stanno ridefinendo il modo di vivere la convivialità e le relazioni”. Sono le parole di Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Food&Beverage: Pratolongo (Heineken Italia), ‘Together Lab nato per ascoltare giovani e comprendere socialità che cambia’

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