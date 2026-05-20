Un viaggio attraverso la regione della Jeolla porta a visitare Han’s Brewery, un laboratorio dedicato alla produzione di alcolici coreani. La strada da Seoul si snoda tra paesaggi agricoli e montagne, lasciando dietro di sé i grattacieli della capitale. La zona si distingue per un ritmo più lento, con l’aria che sembra più calma rispetto all’energia frenetica della città. Qui, il laboratorio si occupa di sperimentare nuove tecniche di produzione e di sviluppare prodotti innovativi nel settore degli alcolici.

La strada che da Seoul porta verso la Jeolla cambia lentamente il ritmo della Corea. I grattacieli lasciano spazio alle montagne, l’iper velocità della capitale si dissolve in paesaggi agricoli, l’aria stessa sembra improvvisamente più lenta. Ed è impossibile capire davvero cosa sia il nuruk — il cuore invisibile della fermentazione coreana — senza arrivare fin qui, lontano dai cocktail bar di Seongsu e dalle versioni instagrammabili del makgeolli contemporaneo. Perché è nella Jeolla, regione considerata da molti il cuore gastronomico della Corea, che il sool tradizionale continua a vivere come memoria quotidiana prima ancora che come trend culturale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Viaggio nella Jeolla dentro Han’s Brewery, il laboratorio che sta riscrivendo il futuro degli alcolici coreani

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