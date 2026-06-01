Musica | al Nameless Festival Heineken lancia Clinker la soluzione digitale che permette di restare in contatto

Notizia in breve

Heineken ha presentato Clinker, una piattaforma digitale pensata per mantenere i contatti durante il Nameless Festival. La novità è stata annunciata durante l’evento, con la volontà di facilitare la comunicazione tra i partecipanti. La piattaforma, accessibile tramite smartphone, consente di condividere messaggi e aggiornamenti in tempo reale. La presentazione di Clinker si inserisce in una strategia del brand di integrare l’esperienza digitale con eventi dal vivo.