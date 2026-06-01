Musica | al Nameless Festival Heineken lancia Clinker la soluzione digitale che permette di restare in contatto
Heineken ha presentato Clinker, una piattaforma digitale pensata per mantenere i contatti durante il Nameless Festival. La novità è stata annunciata durante l’evento, con la volontà di facilitare la comunicazione tra i partecipanti. La piattaforma, accessibile tramite smartphone, consente di condividere messaggi e aggiornamenti in tempo reale. La presentazione di Clinker si inserisce in una strategia del brand di integrare l’esperienza digitale con eventi dal vivo.
Secondo quanto emerge da una nuova ricerca globale commissionata da Heineken, brand che da sempre unisce passioni italiane e globali, reinventandole in modo nuovo, il 77% degli appassionati di musica dichiara di aver creato una connessione con qualcuno durante un evento live o un concerto, ma nella maggior parte dei casi questi incontri restano confinati al momento stesso del festival. Per rispondere a questa esigenza dei fan, Heineken, dopo il debutto globale al Coachella, sceglie il Nameless Festival come primo palcoscenico europeo per presentare il Clinker, una nuova tecnologia pensata per trasformare la passione condivisa per la musica in nuove connessioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Musica: al Nameless Festival Heineken lancia Clinker, la soluzione digitale che permette di restare
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