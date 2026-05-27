Un uomo di 58 anni ha avuto un arresto cardiaco mentre si allenava presso la Dynamic Training Lab di via Betulle a Legnano, poco prima delle 14. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno utilizzato un defibrillatore automatico per rianimarlo. Il dispositivo ha inviato una scarica che ha ripristinato il battito cardiaco del 58enne. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note.

Legnano (Milano), 27 maggio 2026 – Poco prima delle 14 di oggi, un uomo di 58 anni è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco mentre si allenava presso la Dynamic Training Lab di via Betulle a Legnano. Determinante si è rivelata la presenza casuale, in quel momento, di un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale cittadino, che insieme al personale della struttura ha prestato i primi soccorsi, ricorrendo al defibrillatore in dotazione alla palestra. La defibrillazione ha consentito la ripresa dell'attività cardiaca prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe dell'automedica AREU, che ha preso in carico il paziente e lo ha trasportato, cosciente e collaborante, al vicino ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, ha un malore mentre si allena: 58enne salvato grazie al defibrillatore automatico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

San Giorgio su Legnano: 71enne ha un malore, i passanti la salvano grazie al defibrillatoreSan Giorgio su Legnano, 19 marzo 2026 – Un uomo di 71 anni ha avuto un malore in strada.

Viene colto da un arresto cardiaco mentre è al ristorante, 52enne salvato grazie a un defibrillatoreUn uomo di 52 anni è stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava in un ristorante.

Si parla di: Malore alla fermata del bus in Largo Tosi a Legnano: intervengono i soccorritori; Aree dismesse, Palio, sicurezza e giovani: le visioni dei candidati sindaco per Legnano.

Legnano, ha un malore mentre si allena: 58enne salvato grazie al defibrillatore automaticoÈ accaduto nella mattina del 27 maggio all’interno della palestra in via Betulle: l’uomo è andato in arresto cardiaco. Sul posto un’infermiera che gli ha offerto i primi e decisivi soccorsi ... ilgiorno.it