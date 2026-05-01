Legnano medico ha un arresto cardiaco dopo il calcetto | salvato da due allenatori col defibrillatore

Giovedì 30 aprile a Legnano un medico di 53 anni ha avuto un arresto cardiaco durante una partita di calcetto. Due allenatori di una palestra, presenti sul luogo, sono intervenuti prontamente e hanno utilizzato un defibrillatore per rianimarlo. L'intervento tempestivo ha permesso di stabilizzare la situazione e di evitare conseguenze più gravi. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi, che hanno continuato le cure.

Nel posto giusto, nel momento in cui c'era più bisogno. Il tempismo di due passanti - due allenatori di una palestra - e l’uso del defibrillatore hanno salvato la vita a un medico di 53 anni, colpito da un arresto cardiaco nella serata di giovedì 30 aprile a Legnano (Milano). I soccorsiL’uomo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Modena, 34enne colpito da infarto a calcetto: salvato con Ecmo dopo arresto cardiaco e coronarografia d’urgenza.Un uomo di 34 anni è stato salvato da un arresto cardiaco improvviso durante una partita di futsal a Modena, grazie a un intervento tempestivo che ha... Leggi anche: Infarto al calcetto, salvato dalla farmacista col defibrillatore Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Un beinettese a capo dell’Urologia dell’ospedale di Legnano; Il medico cuneese specializzato in chirurgia robotica chiamato a guidare Urologia a Legnano; Vasilica Potincu morì nel giro di tre minuti con nove coltellate. Il processo contro Andrea Mostoni; Omicidio Potincu, Vasilica morta in pochi minuti per le coltellate. Mostoni in silenzio davanti alla Corte d'Assise. Lo staff giovanile del Legnano Basket ha salvato una vita con il DaePaolo Tamborini e Nicolò Cuturello hanno utilizzato il DAE presente nel palazzetto per soccorrere Stefano Colombo, medico dell’ospedale di Legnano, colpito da un infarto mentre passeggiava nel parcheg ... legnanonews.com Legnano, si sente male in strada: 53enne salvato con il defibrillatore di una palestraL'uomo, un medico dell'ospedale di Legnano, è stato colpito da arresto cardiaco dopo una partita di calcetto: i primi soccorritori hanno utilizzato il Dae dell'impianto sportivo di via Parma ... ilgiorno.it Una vittoria dopo tredici mesi di attesa per Roberto Quaratino, non vedente, 43 anni, una casa a San Lorenzo di Parabiago e un impiego in Comune a Legnano come centralinista. Al suo fianco l’Auser Ticino Olona: “Mi ha sostenuto, ora aspetto la pensilina” - facebook.com facebook Bel primo tempo del derby tra Legnano e Treviglio che si chiude a metà partita con Legnano in vantaggio x.com