Un influencer statunitense di 32 anni è morto annegato in un lago in Thailandia. Secondo quanto riferito, si sarebbe tuffato in acqua mentre la polizia interveniva sul posto. La scena si è svolta davanti agli agenti, senza altre persone coinvolte. La dinamica esatta dell’incidente e le ragioni del tuffo restano ancora da chiarire, mentre la salma è stata recuperata e trasportata per l’autopsia.

Il 32enne statunitense è annegato dopo essersi gettato in acqua durante l’intervento degli agenti. È ancora avvolta da numerosi interrogativi la morte di Connor Murphy, influencer statunitense di 32 anni conosciuto sui social per i suoi video dedicati al bodybuilding, al fitness e al fenomeno del looksmaxxing, la pratica di migliorare il proprio aspetto fisico. Il giovane è morto il 7 luglio nella provincia di Samut Prakan, in Thailandia, in circostanze che le autorità stanno cercando di ricostruire. Secondo una prima ricostruzione, Murphy sarebbe annegato dopo essersi tuffato in un lago durante un intervento della polizia. La notizia è stata confermata il giorno successivo da diversi amici e creator attraverso i social network. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Influencer si tuffa in un lago davanti alla polizia e muore: mistero sulla morte di Connor Murphy in Thailandia

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