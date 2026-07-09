Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano con il mantenimento della chiusura dello Stretto di Hormuz, importante via di passaggio strategica per il traffico energetico globale. Le operazioni militari sono riprese nella regione, con bombardamenti che si susseguono. Israele ha dichiarato di essere pronto ad attaccare in risposta alle minacce percepite. La situazione rimane instabile, influenzando i prezzi dell’energia e mantenendo alta l’attenzione internazionale sulla regione.

Roma, 9 luglio 2026 – Tornano a cadere le bombe e lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Non c’è pace in Medio Oriente, nonostante la firma del memorandum d’intesa. I pasdaran hanno rivendicato gli attacchi contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrein, affermando di aver colpito con missili e droni “infrastrutture e strutture chiave” di Arifjan, Ali Al Salem, Juffair e Sheikh Isa. Per Al Jazeera gli attacchi avrebbero preso di mira un sistema missilistico Patriot in Kuwait e alcuni serbatoi di carburante in Bahrein. Sono poi risuonate le sirene in Giordania a causa del lancio di missili da parte della Repubblica islamica. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Guerra Usa-Iran, non è finita. Tensione sui prezzi dell’energia: Hormuz resta chiuso. Israele: “Noi pronti ad attaccare”

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GUERRA IRAN-USA, NEGOZIATI FALLITI E TENSIONE ALTISSIMA (E LA CINA...) | GENERALE BERTOLINI

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