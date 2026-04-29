Iran la guerra non è finita Trump | lo Stretto di Hormuz resta chiuso

L'ex presidente statunitense ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso, considerando un blocco prolungato per impedire l'esportazione di petrolio dal paese iraniano. Questa affermazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran, con il focus sulla possibilità di ulteriori azioni per limitare le attività energetiche della Repubblica Islamica. La questione dello stretto, strategico canale di passaggio tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, resta al centro dell'attenzione internazionale.

Donald Trump pensa ad un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz per impedire l’export di petrolio della Repubblica Islamica. Una pressione economica che secondo gli Stati Uniti potrebbe costringere gli Ayatollah ad accettare lo stop al programma nucleare. Servizio di Franco Rossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiuso Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiuso Notizie correlate Leggi anche: “Trump cambia strategia, fine guerra con l’Iran anche se lo Stretto di Hormuz resta chiuso” Leggi anche: Iran, resta chiuso lo Stretto di Hormuz. La tregua vacilla Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Teheran richiude Hormuz: 'L'accordo con gli Usa è lontano'. Trump: 'Israele vero alleato non come altri' - LIVE; Usa-Iran: il rischio di uno stallo permanente; La Marina pianifica l'invio di quattro navi a Hormuz; Iran offre lo sblocco di Hormuz ma Trump è scettico. Iran, la guerra in diretta, Trump posta foto Ai con mitra, Teheran: Conflitto non finisce con cessate il fuoco. Nave giapponese passa a HormuzGli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 29 aprile in tempo reale. Trump posta sua foto Ai con mitragliatrice e attacca l'iran: Teheran si dia una svegliata, ... fanpage.it Hormuz, Trump pronto a prorogare blocco. Iran: Per noi guerra non è finita con cessate il fuoco - DirettaNoi non consideriamo la guerra finita nonostante il cessate il fuoco con gli Stati Uniti, a causa di una mancanza di fiducia. Così in un video, ripreso da Al Jazeera, il portavoce dell'esercito iran ... adnkronos.com Negli ultimi due mesi il blocco dello stretto di Hormuz ha causato una riduzione delle forniture di petrolio, soprattutto in Europa e in Asia, con un forte aumento del prezzo al barile e il rischio di un peggioramento della crisi energetica. Gli effetti più concreti sono - facebook.com facebook Stretto di Hormuz chiuso É boom per le app di tracciamento delle navi x.com