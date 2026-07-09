Guerra in Iran | nuovi raid Usa Trump parla di rappresaglia per gli attacchi alle navi

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi bombardamenti contro obiettivi militari iraniani lungo la costa meridionale. Il governo americano afferma di voler ridurre la capacità di Teheran di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz. La mossa segue gli attacchi alle navi nel settore e viene descritta come una rappresaglia. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sulle eventuali vittime. La crisi in Medio Oriente si intensifica con questa nuova escalation militare.

La crisi in Medio Oriente torna a precipitare. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi militari iraniani lungo la costa meridionale del Paese, sostenendo di voler ridurre la capacità di Teheran di minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz. La risposta iraniana non si è fatta attendere: le Guardie Rivoluzionarie affermano di aver colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrein, mentre nella regione si sono attivate le difese aeree e sono risuonate le sirene di allarme. Donald Trump rivendica l’operazione come una rappresaglia per gli attacchi contro le navi commerciali, ma continua a sostenere che l’Iran sarebbe interessato a un accordo, pur dubitando della sua affidabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Guerra in Iran, nuovi attacchi a Teheran

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