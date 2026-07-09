Gli Stati Uniti hanno bombardato la ferrovia che conduce a Mashhad, città in cui si terrà il funerale di un leader religioso. Secondo i Pasdaran, l’attacco mira a oscurare l’evento. Nelle ultime ore, ci sono stati altri bombardamenti in Iran, con Teheran che ha risposto colpendo basi americane in Medio Oriente. Nessuna informazione sulla presenza di vittime o danni specifici. Le operazioni militari continuano senza ulteriori dettagli ufficiali.

Roma, 9 luglio 2027 – Altra notte di bombardamenti sull’ Iran con Teheran che risponde prendendo di mira le basi americane in Medio Oriente. Non regge il memorandum d’intesa raggiunto fra Usa e Iran il 17 giugno scorso con Trump che giustifica gli ultimi raid americani come “risposta agli attacchi di Teheran alle navi mercantili nello Stretto di Hormuz ”. Canale che resta comunque aperto (anche se l’Iran minaccia di bloccare il passaggio) alla navigazione nonostante le ostilità. Attacchi che arrivano nei giorni dei funerali dell’Ayatollah Khamenei ucciso nel primo giorno dei raid dell’operazione Epic Fury. https:www.quotidiano.netvideoesteritrump-sulliran-li-colpiremo-di-nuovo-molto-duramente-b4fm0oy5 I Pasdaran hanno comunque risposto ai raid Usa lanciando attacchi verso le basi americane in Kuwait e Bahrein. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Guerra all’Iran, gli Usa colpiscono la ferrovia che porta a Mashhad, città dove oggi sarà sepolto Khamenei. I Pasdaran: “Vogliono oscurare il funerale”

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