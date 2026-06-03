Guerra Iran-Usa le news Notte di fuoco incrociato nel Golfo Gli americani attaccano l’isola di Qeshman i Pasdaran colpiscono le basi americane in Kuwait e Baherin

Nella notte, nel Golfo, sono state segnalate esplosioni nel distretto di Qeshman, dove le forze statunitensi hanno condotto un attacco. Contestualmente, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno colpito basi militari in Kuwait e Bahrein. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui feriti. La situazione rimane tesa, con scambi di colpi tra le forze statunitensi e iraniane nella regione.

Roma, 3 giugno 2026 – È tornata esplosiva la tensione in Medio Oriente, dove questa notte c’è stato il fuoco incrociato di Usa e Iran. Le forze statunitensi hanno attaccato l’ isola iraniana di Qeshm, i Pasdaran hanno riposto con una pioggia di missili e droni contro le basi militari americane in Kuwait. “Attacchi missilistici precisi e concentrati”, hanno rivendicato le Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Sotto attacco anche il Bahrein. L'IRGC annuncia di aver colpito la nave Panaya e di aver condotto attacchi con missili e droni contro il quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein, in risposta a un attacco statunitense contro una petroliera iraniana vicino allo Stretto di Hormuz e a una torre di telecomunicazioni a sud dell'isola di Qeshm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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