Guerra Iran-Usa le news Notte di fuoco incrociato nel Golfo Gli americani attaccano l’isola di Qeshman i Pasdaran colpiscono le basi americane in Kuwait e Bahrein

Nella notte si sono verificati scontri tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, con attacchi reciproci. Gli americani hanno colpito l’isola di Qeshman, mentre le forze iraniane hanno attaccato basi americane in Kuwait e Bahrein.

Roma, 3 giugno 2026 – È tornata esplosiva la tensione in Medio Oriente, dove questa notte c’è stato il fuoco incrociato di Usa e Iran. Le forze statunitensi hanno attaccato l’ isola iraniana di Qeshm, i Pasdaran hanno riposto con una pioggia di missili e droni contro le basi militari americane in Kuwait. “Attacchi missilistici precisi e concentrati”, hanno rivendicato le Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Sotto attacco anche il Bahrein. L'IRGC annuncia di aver colpito la nave Panaya e di aver condotto attacchi con missili e droni contro il quartier generale della Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein, in risposta a un attacco statunitense contro una petroliera iraniana vicino allo Stretto di Hormuz e a una torre di telecomunicazioni a sud dell'isola di Qeshm. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Guerra Iran-Usa, le news. Notte di fuoco incrociato nel Golfo. Gli americani attaccano l’isola di Qeshman, i Pasdaran colpiscono le basi americane in Kuwait e BaherinNella notte, nel Golfo, sono state segnalate esplosioni nel distretto di Qeshman, dove le forze statunitensi hanno condotto un attacco.

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