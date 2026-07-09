Un vestito nero a fiori rossi e gialli. Uno sguardo che non cede. Di fronte, un uomo in giacca blu anni ’70. Sono le prime immagini ufficiali di “Gucci – Fine dei giochi”, la nuova serie Sky Original diretta da Gabriele Muccino che arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La foto, condivisa dallo stesso regista, fissa subito il tono: intimità, eleganza e tensione. Lei è Miriam Leone nei panni di Patrizia Reggiani. Lui è Francesco Scianna nel ruolo di Maurizio Gucci. Dal libro di Allegra Gucci al set di Muccino La serie prende spunto dal memoir “Fine dei giochi – Luci e ombre sulla mia famiglia” di Allegra Gucci, figlia di Maurizio e Patrizia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “Gucci – Fine dei giochi”: Gabriele Muccino porta su Sky la saga familiare con Miriam Leone

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TV, da Gucci alla Mala a Beverly Hills: Sky presenta le nuove serie in arrivo nel 2026

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