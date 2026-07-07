Gucci – Fine dei giochi se Muccino racconta l' epopea di un impero del Made in Italy

Da movieplayer.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sky ha mostrato le prime immagini della nuova serie con Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz. La produzione si concentra sulla storia di un impero del Made in Italy. La serie sarà trasmessa nella prossima stagione. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sulla durata degli episodi. La serie è stata annunciata durante gli up-front di Sky.

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Sky, nel corso degli up-front che hanno svelato i titoli della nuova stagione, ha rivelato le prima immagini della serie con protagonisti Miriam Leone, Francesco Scianna e Matilda Lutz. La vedremo a inizio 2027. Dopo il successo de Le cose non dette Gabriele Muccino torna alla serialità. Anzi, dovremmo dire alla serialità di Sky. Già perché conclusa la storia dei Ristuccia nelle due stagione di A casa tutti bene, il regista si prepara a raccontare un'altra vicenda famigliare, quella dei Gucci. Sono infatti iniziate le riprese di Gucci - Fine dei giochi, la nuova serie Sky Original in sei episodi che arriverà in esclusiva su Sky e NOW nel 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Gucci – Fine dei giochi, se Muccino racconta l'epopea di un impero del Made in Italy
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