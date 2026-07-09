Gubbstock dice trentatré | La musica è investimento per le nuove generazioni
Il Gubbstock Festival si svolgerà il 15 e 16 luglio al Teatro Romano, arrivando alla sua trentatreesima edizione. La manifestazione, che si rinnova ogni anno mantenendo la sua identità, si conferma uno degli eventi più attesi dell’estate locale. La musica resta al centro dell’attenzione, considerata un investimento per le nuove generazioni, come afferma uno degli organizzatori. La formula del festival si mantiene fedele alla tradizione, pur adattandosi alle nuove esigenze.
Trentatré edizioni alle spalle e una formula che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il Gubbstock Festival torna il 15 e 16 luglio al Teatro Romano, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate eugubina. Due serate dedicate alla musica dal vivo, con artisti emergenti, ospiti di rilievo nazionale e una rete di volontari e associazioni che da anni rappresenta il cuore della manifestazione. L’evento è organizzato dal Comune di Gubbio, attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili e l’Ufficio Informagiovani, insieme alla cooperativa sociale Asad, capofila della coprogettazione dei servizi sociali della Zona sociale 7, con la collaborazione di numerose realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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