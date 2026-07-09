Trentatré edizioni alle spalle e una formula che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il Gubbstock Festival torna il 15 e 16 luglio al Teatro Romano, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate eugubina. Due serate dedicate alla musica dal vivo, con artisti emergenti, ospiti di rilievo nazionale e una rete di volontari e associazioni che da anni rappresenta il cuore della manifestazione. L’evento è organizzato dal Comune di Gubbio, attraverso l’assessorato alle Politiche giovanili e l’Ufficio Informagiovani, insieme alla cooperativa sociale Asad, capofila della coprogettazione dei servizi sociali della Zona sociale 7, con la collaborazione di numerose realtà del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbstock dice trentatré: "La musica è investimento per le nuove generazioni"

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