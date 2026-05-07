Robin Hood al Pavone con giovanissimi talenti La Festa della Musica per le nuove generazioni

Per la Festa della Musica, sabato alle 21 si terrà uno spettacolo al teatro del Pavone intitolato “Robin Hood” e interpretato da giovani talenti. L’evento è dedicato alle nuove generazioni e vede protagonisti artisti emergenti che portano in scena una rappresentazione dedicata alla famosa figura legata alle leggende e ai racconti popolari. L’ingresso è aperto al pubblico e l’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative musicali della manifestazione.

Per la tradizionale Festa della Musica, questo sabato alle 21 al teatro del Pavone sbarca “Robin Hood“, spettacolo musicale liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Dumas che chiude la XXIV edizione del progetto “Musica per Crescere“, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica per diffondere la grande musica tra le giovani generazioni. La produzione vanta le musiche originali e l’orchestrazione di Filippo Illìc Fanò, Manuel Magrini e Enrico Mirabassi, il testo e la regia di Francesco “Bolo” Rossini, il coordinamento artistico di Giampiero Frondini e vedrà sul palco la giovanissima Compagnia di Teatro Musicale di “Musica per...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Robin Hood“ al Pavone con giovanissimi talenti . La Festa della Musica per le nuove generazioni Notizie correlate “Questo è papà”, per la festa del papà la musica si trasforma in promotore sociale per le nuove generazioniIn occasione della Festa del Papà del 19 marzo 2026, verrà presentata a Messina la nuova anticipazione di “Questo è Papà”, un progetto culturale ed... Dirette social e vendita di falsi di marca, il gruppo “Robin Hood” davanti al giudice per le misure cautelariUn gruppo chiuso, un nome evocativo – “Robin Hood” – e una platea potenzialmente infinita: quella dei social.