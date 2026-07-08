Ogni mattina, appena si entra nell’Arena Santa Giuliana, si respira un’atmosfera vivace fatta di musica, colori e allegria. Bambini e ragazzi partecipano a laboratori creativi, disegnano e suonano strumenti, mentre i più piccoli si divertono con attività pensate appositamente per loro. L’area dedicata a Umbria Jazz si anima di energia e spontaneità, con un continuo susseguirsi di attività che coinvolgono le nuove generazioni.

Ogni mattina, varcato l’ingresso dell’Arena Santa Giuliana, si entra in un universo ricco di note, colori, allegria, creatività. In pieno fermento, fino a domenica, ci sono le attività di UJ4KIDS, il progetto speciale che Umbria Jazz dedica a bambini e famiglie e che nell’arco di otto edizioni è cresciuto in qualità, proposte e ambizioni fino a diventare un fiore all’occhiello e un tratto identitario del festival. "Il nostro è un abbraccio sonoro che attraverso la musica innesca una comunicazione immediata" racconta con orgoglio il coordinatore artistico Gianfranco De Franco, musicista, polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta. De... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria Jazz e i bambini. Laboratori e creatività: "Un abbraccio in musica alle nuove generazioni"

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