guastalla disturba in un bar e minaccia i carabinieri

A Guastalla, un uomo di 22 anni ha disturbato i clienti di un bar, spingendo il gestore a chiamare i carabinieri. Quando sono arrivati, si è rifiutato di mostrare i documenti e ha rivolto minacce e insulti ai militari. La situazione è rimasta sotto controllo e l’uomo è stato accompagnato in caserma. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni.

Guastalla (Reggio Emilia), 9 luglio 2026 – Ha disturbato i clienti di un bar, a Guastalla, costringendo il gestore a fare intervenire i carabinieri. Ma l’uomo, di 22 anni e abitante in zona, si è rifiutato di fornire il documento d’identità, arrivando anche a minacce e offese ai militari intervenuti sul posto. Il giovane è stato così arrestato. E’ accaduto l’altra mattina verso le 11. Il 22enne era davanti al portico d'ingresso del locale. Rifiutandosi di mostrare un documento, è stato portato in caserma per l’identificazione. E’ emerso pure che poco prima, i carabinieri di Luzzara erano intervenuti in un vicino supermercato, dove lo stesso giovane aveva oltrepassato le casse con generi alimentari senza effettuare il pagamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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