Un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver causato scompiglio in un bar di Gallarate e aver minacciato i carabinieri intervenuti. L’uomo, trovato in stato di ebbrezza, ha seminato il panico all’interno del locale e successivamente si è rivolto con minacce ai militari che sono intervenuti per calmare la situazione. L’intervento delle forze dell’ordine si è concluso con l’arresto dell’uomo.

Gallarate (Varese) - Momenti di forte tensione in piazza Risorgimento a Gallarate, dove un uomo di 35 anni, italiano di origine gambiana residente a Cassano Magnago, è stato arrestato dopo aver dato in escandescenze all’interno di un bar e aver aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe cominciato a creare disordini nel locale in evidente stato di alterazione alcolica. I comportamenti molesti avrebbero richiesto un primo intervento delle forze dell’ordine e per qualche minuto la situazione sembrava essere tornata sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ubriaco semina il caos in un bar di Gallarate e minaccia i carabinieri: arrestato 35enne

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