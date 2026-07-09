La richiesta di attivare una guardia medica pediatrica riprende il dibattito pubblico in Lunigiana. Dopo un incontro tra rappresentanti sindacali e comitati della salute, si è avviato un percorso per ottenere un servizio considerato fondamentale da famiglie e amministratori. La mobilitazione mira a garantire un'assistenza sanitaria pediatrica stabile e accessibile nella zona. La questione rimane al centro della discussione, con l’obiettivo di definire impegni concreti per l’istituzione del servizio.

La richiesta della guardia medica pediatrica torna al centro del dibattito pubblico in Lunigiana. Dopo l’incontro della scorsa settimana a Pontremoli tra Usb e comitati della salute, la mobilitazione si è trasformata in un percorso strutturato che punta a ottenere, finalmente, un servizio considerato essenziale da famiglie e amministratori. A guidare l’iniziativa è Matteo Mastrini, sindaco di Tresana e figura di riferimento nella sanità locale: delegato alla Consulta della montagna di Anci Toscana e membro della Giunta esecutiva della Società della Salute. Mastrini ha scelto una strategia a due livelli. Da un lato l’azione amministrativa:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guardia medica pediatrica. Battaglia per l’attivazione: "Serve un impegno chiaro"

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